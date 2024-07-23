Прокопенко Ксения Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Сын: Прокопенко Демьян Максимович
Отец ребёнка: Прокопенко Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Сын: Прокопенко Тимофей Максимович
Отец ребёнка: Прокопенко Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1846
Дочь: Герасименко Марфа Максимовна
Отец ребёнка: Прокопенко Максим Григорьевич
Смерть
Неизвестно