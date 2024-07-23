Прокопенко Ксения Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопенко Ксения Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1809 г.р.

Дети

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопенко Максим Григорьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Сын: Прокопенко Демьян Максимович

Отец ребёнка: Прокопенко Максим Григорьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Сын: Прокопенко Тимофей Максимович

Отец ребёнка: Прокопенко Максим Григорьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1846

Дочь: Герасименко Марфа Максимовна

Отец ребёнка: Прокопенко Максим Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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