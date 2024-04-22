Селиванова Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Бракосочетание
Около 1845
Муж: Селиванов Евгений
Рождение ребёнка
1849
Сын: Селиванов Василий Евгеньевич
Отец ребёнка: Селиванов Евгений
Рождение ребёнка
1855
Сын: Селиванов Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Селиванов Евгений
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Селиванова Надежда Евгеньевна
Отец ребёнка: Селиванов Евгений
Смерть
Неизвестно