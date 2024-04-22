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Селиванова Екатерина Ивановна

Место рождения

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1845

Муж: Селиванов Евгений

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Селиванов Василий Евгеньевич

Отец ребёнка: Селиванов Евгений

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Селиванов Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Селиванов Евгений

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Селиванова Надежда Евгеньевна

Отец ребёнка: Селиванов Евгений

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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