Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Чижевская Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Чижевский Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Чижевская Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Чижевский Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Чижевская Галина Васильевна

Отец ребёнка: Чижевский Василий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чижевский Василий Яковлевич

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