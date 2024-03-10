Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Чижевская Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Чижевский Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Чижевская Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Чижевский Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Чижевская Галина Васильевна
Отец ребёнка: Чижевский Василий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно