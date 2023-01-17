Заячникова Прасковья Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878 ст.
Дата смерти11.05.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1913 ст.
Дочь: Заячникова Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Заячников Яков Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.05.1940
Москва, город федерального значения Москва