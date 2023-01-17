Заячникова Прасковья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заячникова Прасковья Тимофеевна

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1878 ст.

Дата смерти

11.05.1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1875 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.05.1913 ст.

Дочь: Заячникова Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Заячников Яков Савельевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заячников Яков Савельевич

Смерть
11.05.1940
Москва, город федерального значения Москва
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