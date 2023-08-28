Левашева (Карлова) Мария Яковлева
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти27.12.1889
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Карлов Яков Ерофеев
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1874
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
10.04.1887
Сын: Левашев Терентий Васильев
Отец ребёнка: Левашев Василий Иванов
Рождение ребёнка
25.06.1888
Отец ребёнка: Левашев Василий Иванов
Смерть
27.12.1889
Причина смерти: от простуды