Левашева (Карлова) Мария Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левашева (Карлова) Мария Яковлева

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1856

Дата смерти

27.12.1889

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Карлов Яков Ерофеев

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
18.01.1874

Муж: Левашев Василий Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
10.04.1887

Сын: Левашев Терентий Васильев

Отец ребёнка: Левашев Василий Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.06.1888

Сын: Левашев Петр Васильев

Отец ребёнка: Левашев Василий Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
27.12.1889
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от простуды

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