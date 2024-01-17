Лыжин Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛыжин Иван Егорович

Лыжин Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лыжина Галина Ивановна

Мать ребёнка: Апенышева Анастасия Васильеана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лыжина Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Апенышева Анастасия Васильеана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лыжина Нина Ивановна

Мать ребёнка: Апенышева Анастасия Васильеана

Рождение ребёнка
28.01.1923

Дочь: Лыжина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Апенышева Анастасия Васильеана

Малая Черга, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.