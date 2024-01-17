Лыжин Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лыжина Галина Ивановна
Мать ребёнка: Апенышева Анастасия Васильеана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лыжина Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Апенышева Анастасия Васильеана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лыжина Нина Ивановна
Мать ребёнка: Апенышева Анастасия Васильеана
Рождение ребёнка
28.01.1923
Дочь: Лыжина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Апенышева Анастасия Васильеана
Малая Черга, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Смерть
Неизвестно