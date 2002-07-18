Качурина Валентина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1933
Дата смерти18.07.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Качурина Балакирева Наталья Павловна
Отец ребёнка: Бабушкин Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1962
Отец ребёнка: Бабушкин Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1964
Сын: Качурин Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Бабушкин Павел Николаевич
Смерть
18.07.2002
Бердск, город Бердск, Новосибирская область