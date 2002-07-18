Качурина Валентина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКачурина Валентина Константиновна

Качурина Валентина Константиновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1933

Дата смерти

18.07.2002

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабушкин Павел Николаевич

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Качурина Балакирева Наталья Павловна

Отец ребёнка: Бабушкин Павел Николаевич

Рождение ребёнка
1962

Сын: Качурин Николай Павлович

Отец ребёнка: Бабушкин Павел Николаевич

Рождение ребёнка
1964

Сын: Качурин Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Бабушкин Павел Николаевич

Смерть
18.07.2002
Бердск, город Бердск, Новосибирская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.