Якобсон (Шлангман) Эстер Израилевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якобсон (Шлангман) Эстер Израилевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Шлангман Сруль Хаимович

Мать: Шлангман Тауба Хаимовна

Бракосочетание
До 1914

Муж: Якобсон Лев

Эмиграция
1914
США
Рождение ребёнка
1932

Сын: Эдвин

Отец ребёнка: Якобсон Лев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роза

Отец ребёнка: Якобсон Лев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тоби

Отец ребёнка: Якобсон Лев

Смерть
Неизвестно
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