Якобсон (Шлангман) Эстер Израилевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Шлангман Сруль Хаимович
Мать: Шлангман Тауба Хаимовна
Бракосочетание
До 1914
Муж: Якобсон Лев
Эмиграция
1914
США
Рождение ребёнка
1932
Сын: Эдвин
Отец ребёнка: Якобсон Лев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роза
Отец ребёнка: Якобсон Лев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тоби
Отец ребёнка: Якобсон Лев
Смерть
Неизвестно