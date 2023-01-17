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Широков Василий Иванович

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Место рождения

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

14.07.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Широков Иван Григорьевич

Мать: Широкова Феврония Ивановна

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.05.1920

Дочь: Широкова Федосья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Широкова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Широкова Полина Ивановна

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Широков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Широкова Полина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Полина Ивановна

Смерть
14.07.1944
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