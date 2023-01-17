Широков Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти14.07.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Рождение ребёнка
15.05.1920
Дочь: Широкова Федосья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Широкова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Широкова Полина Ивановна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Широков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Широкова Полина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Широкова Полина Ивановна
Смерть
14.07.1944