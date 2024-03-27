Гусакова (Белых) Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белых Петр
Мать: Белых Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козырева Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Гусаков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузина Александра Михайловна
Отец ребёнка: Гусаков Михаил
Смерть
Неизвестно
Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону
Похороны
Неизвестно
Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Северное кладбище