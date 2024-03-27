Гусакова (Белых) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусакова (Белых) Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белых Петр

Мать: Белых Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козырева Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Гусаков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузина Александра Михайловна

Отец ребёнка: Гусаков Михаил

Смерть
Неизвестно
Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону
Похороны
Неизвестно
Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Северное кладбище
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