Ногина Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ногина Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: не указана

Жила в Алтайском крае. После раскулачивания (революция 1917-1918 гг) переехали в Сталинск (ныне Новокузнецк кемеровской области)
Рождение ребёнка
14.03.1914

Дочь: Приймак Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Ногин Павел Тимофеевич

Жила в алтайском краю. Точный населенный пункт не известен
Смерть
Неизвестно
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