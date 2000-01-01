Ногина Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий
Мать: не указана
Жила в Алтайском крае. После раскулачивания (революция 1917-1918 гг) переехали в Сталинск (ныне Новокузнецк кемеровской области)
Рождение ребёнка
14.03.1914
Дочь: Приймак Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Ногин Павел Тимофеевич
Жила в алтайском краю. Точный населенный пункт не известен
Смерть
Неизвестно