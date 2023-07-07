Кравченко Игнат Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Игнат Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терещенко Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Бундюк Матрёна Игнатьевна

Мать ребёнка: Кравченко Настасья Евдокимовна

Боковое, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Порфирий Игнатьевич

Мать ребёнка: Кравченко Настасья Евдокимовна

Боковое, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Димитрий Игнатьевич

Мать ребёнка: Кравченко Настасья Евдокимовна

Боковое, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Кравченко Настасья Евдокимовна

Боковое, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Терентий Игнатьевич

Мать ребёнка: Кравченко Настасья Евдокимовна

Боковое, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно
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