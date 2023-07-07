Кравченко Игнат Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Терещенко Трофим
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Бундюк Матрёна Игнатьевна
Мать ребёнка: Кравченко Настасья Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Порфирий Игнатьевич
Мать ребёнка: Кравченко Настасья Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Димитрий Игнатьевич
Мать ребёнка: Кравченко Настасья Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Кравченко Настасья Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Терентий Игнатьевич
Мать ребёнка: Кравченко Настасья Евдокимовна
Смерть
Неизвестно