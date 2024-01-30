Закревский Сильвестр Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1898
Дата смерти08.04.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.01.1927
Сын: Закревский Всеволод Сильвёрстович
Мать ребёнка: Гецман Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гецман Надежда Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гецман Надежда Петровна
Смерть
08.04.1989