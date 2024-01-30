Закревский Сильвестр Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закревский Сильвестр Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1898

Дата смерти

08.04.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1927

Сын: Закревский Всеволод Сильвёрстович

Мать ребёнка: Гецман Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гецман Надежда Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гецман Надежда Петровна

Смерть
08.04.1989
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