(Трофимова) Ядвига Аркадиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Трофимова) Ядвига Аркадиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1941

Дочь: Трофимова Эльвира Ивановна

Отец ребёнка: Трофимов Иван Петрович

Рождение ребёнка
12.02.1947

Дочь: Трофимова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Трофимов Иван Петрович

Рождение ребёнка
18.04.1952

Дочь: Трофимова Марина Ивановна

Отец ребёнка: Трофимов Иван Петрович

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