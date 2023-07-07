(Трофимова) Ядвига Аркадиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.09.1941
Дочь: Трофимова Эльвира Ивановна
Отец ребёнка: Трофимов Иван Петрович
Рождение ребёнка
12.02.1947
Дочь: Трофимова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Трофимов Иван Петрович
Рождение ребёнка
18.04.1952
Дочь: Трофимова Марина Ивановна
Отец ребёнка: Трофимов Иван Петрович