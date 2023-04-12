(Серова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серов Пётр
Отец ребёнка: Серов Прокопий
СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серов Михаил
Отец ребёнка: Серов Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Серов Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Серов Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серов Василий
Отец ребёнка: Серов Прокопий
Смерть
Неизвестно