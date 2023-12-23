Герасимович Александр Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1974
Рождение ребёнка
17.04.2001
Дочь: Герасимович Анна Александровна
Мать ребёнка: Герасимович Ирина Анатольевна
Рождение ребёнка
19.05.2005
Дочь: Герасимович Софья Александровна
Мать ребёнка: Герасимович Ирина Анатольевна
Рождение ребёнка
08.05.2009
Дочь: Герасимович Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Герасимович Ирина Анатольевна
Рождение ребёнка
20.05.2017
Дочь: Герасимович Елена Александровна
Мать ребёнка: Герасимович Ирина Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно