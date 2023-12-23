Герасимович Александр Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимович Александр Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1974

Отец: Герасимович Олег Валентинович

Мать: Герасимович Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
17.04.2001

Дочь: Герасимович Анна Александровна

Мать ребёнка: Герасимович Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
19.05.2005

Дочь: Герасимович Софья Александровна

Мать ребёнка: Герасимович Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
08.05.2009

Дочь: Герасимович Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Герасимович Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
20.05.2017

Дочь: Герасимович Елена Александровна

Мать ребёнка: Герасимович Ирина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимович Ирина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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