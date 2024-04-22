Козлов Мирон Ионов
Место рождения
Дата рождения12.08.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
12.08.1822
Отец: Козлов Ионъ Федоров
12 августа 1822 года села Камышевского у крестьянина Ионы Козлова сын Мирон МК Камышевское 1822 12 лет в 1834, 28 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719) 28 лет в ... Показать все
Рождение ребёнка
1847
Сын: Козлов Антон Миронов
Мать ребёнка: Козлова Анна Игнатьева
3 года в 1858 1858 РС Камышевская волость, село Камышевское ГАТО (Тобольск) FS пленка 7576122 ит 5, кадр 830
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Козлова Афимья Миронова
Мать ребёнка: Козлова Анна Игнатьева
2 года в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719) 9 лет в 1858 1858 РС Камышевская волость, село Камышевское ГАТО (Тобольск) FS пленка 7576122 ит 5, кадр 830
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Козлова Варвара Миронова
Мать ребёнка: Козлова Анна Игнатьева
5 лет в 1858 1858 РС Камышевская волость, село Камышевское ГАТО (Тобольск) FS пленка 7576122 ит 5, кадр 830
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Козлова Степанида Миронова
Мать ребёнка: Козлова Анна Игнатьева
3 года в 1858 1858 РС Камышевская волость, село Камышевское ГАТО (Тобольск) FS пленка 7576122 ит 5, кадр 830
Рождение ребёнка
1858
Сын: Козлов Назар Миронов
Мать ребёнка: Козлова Анна Игнатьева
6 мес. в 1858 1858 РС Камышевская волость, село Камышевское ГАТО (Тобольск) FS пленка 7576122 ит 5, кадр 830
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Анна Игнатьева
Смерть
Неизвестно