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Козлов Мирон Ионов

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

12.08.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1822

Отец: Козлов Ионъ Федоров

Мать: Козлова Степанида Гаврилова

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
12 августа 1822 года села Камышевского у крестьянина Ионы Козлова сын Мирон МК Камышевское 1822 12 лет в 1834, 28 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719) 28 лет в ... Показать все
Рождение ребёнка
1847

Сын: Козлов Антон Миронов

Мать ребёнка: Козлова Анна Игнатьева

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
3 года в 1858 1858 РС Камышевская волость, село Камышевское ГАТО (Тобольск) FS пленка 7576122 ит 5, кадр 830
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Козлова Афимья Миронова

Мать ребёнка: Козлова Анна Игнатьева

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
2 года в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719) 9 лет в 1858 1858 РС Камышевская волость, село Камышевское ГАТО (Тобольск) FS пленка 7576122 ит 5, кадр 830
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Козлова Варвара Миронова

Мать ребёнка: Козлова Анна Игнатьева

5 лет в 1858 1858 РС Камышевская волость, село Камышевское ГАТО (Тобольск) FS пленка 7576122 ит 5, кадр 830
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Козлова Степанида Миронова

Мать ребёнка: Козлова Анна Игнатьева

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
3 года в 1858 1858 РС Камышевская волость, село Камышевское ГАТО (Тобольск) FS пленка 7576122 ит 5, кадр 830
Рождение ребёнка
1858

Сын: Козлов Назар Миронов

Мать ребёнка: Козлова Анна Игнатьева

6 мес. в 1858 1858 РС Камышевская волость, село Камышевское ГАТО (Тобольск) FS пленка 7576122 ит 5, кадр 830
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Анна Игнатьева

Смерть
Неизвестно
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