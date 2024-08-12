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Новичкова Федосья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Чернова (Новичкова) Анна Семеновна

Отец ребёнка: Новичков Семен Васильевич

Старая Дмитриевка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Тюрина (Новичкова) Варвара Семеновна

Отец ребёнка: Новичков Семен Васильевич

Старая Дмитриевка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.03.1880

Сын: Новичков Алексей Семенович

Отец ребёнка: Новичков Семен Васильевич

Старая Дмитриевка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Новичков Василий Семенович

Отец ребёнка: Новичков Семен Васильевич

Старая Дмитриевка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.06.1891

Сын: Новичков Леонтий Семенович

Отец ребёнка: Новичков Семен Васильевич

Старая Дмитриевка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.03.1893

Сын: Новичков Макар Семенович

Отец ребёнка: Новичков Семен Васильевич

Старая Дмитриевка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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