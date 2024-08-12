Новичкова Федосья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Чернова (Новичкова) Анна Семеновна
Отец ребёнка: Новичков Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Тюрина (Новичкова) Варвара Семеновна
Отец ребёнка: Новичков Семен Васильевич
Рождение ребёнка
12.03.1880
Сын: Новичков Алексей Семенович
Отец ребёнка: Новичков Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Новичков Василий Семенович
Отец ребёнка: Новичков Семен Васильевич
Рождение ребёнка
16.06.1891
Сын: Новичков Леонтий Семенович
Отец ребёнка: Новичков Семен Васильевич
Рождение ребёнка
15.03.1893
Отец ребёнка: Новичков Семен Васильевич
Смерть
Неизвестно