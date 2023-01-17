Чернов Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1910
Дата смерти15.06.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.02.1946
Жена: Чернова Мария Максимовна
Рождение ребёнка
07.11.1948
Сын: Чернов Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Чернова Мария Максимовна
Смерть
15.06.1979
Красногвардейский, Артемовский, Свердловская область