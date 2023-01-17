Чернов Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернов Василий Яковлевич

Чернов Василий Яковлевич

avatar

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

01.01.1910

Дата смерти

15.06.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
26.02.1946

Жена: Чернова Мария Максимовна

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.11.1948

Сын: Чернов Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Чернова Мария Максимовна

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Смерть
15.06.1979
Красногвардейский, Артемовский, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close