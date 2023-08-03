Фитисов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фитисов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колпакова (Фитисов) Анна (Алла) Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Фитисов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Митягино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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