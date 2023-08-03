Фитисов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колпакова (Фитисов) Анна (Алла) Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Фитисов Алексей Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Митягино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно