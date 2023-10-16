Вьялкина (Шилова) Матрена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.11.1924
Дочь: Надежда Тимофеевна
Отец ребёнка: Вьялкин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
28.05.1927
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Вьялкин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
06.07.1928
Сын: Вьялкин Владимир Тимофеевич
Отец ребёнка: Вьялкин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
25.03.1930
Сын: Вьялкин Адольф Тимофеевич
Отец ребёнка: Вьялкин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
25.05.1931
Дочь: Венера Тимофеевна
Отец ребёнка: Вьялкин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
12.08.1932
Отец ребёнка: Вьялкин Тимофей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно