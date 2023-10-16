Вьялкина (Шилова) Матрена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьялкина (Шилова) Матрена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1924

Дочь: Надежда Тимофеевна

Отец ребёнка: Вьялкин Тимофей Иванович

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.05.1927

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Вьялкин Тимофей Иванович

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.07.1928

Сын: Вьялкин Владимир Тимофеевич

Отец ребёнка: Вьялкин Тимофей Иванович

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.03.1930

Сын: Вьялкин Адольф Тимофеевич

Отец ребёнка: Вьялкин Тимофей Иванович

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.05.1931

Дочь: Венера Тимофеевна

Отец ребёнка: Вьялкин Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
12.08.1932

Сын: Вьялкин Ермак Тимофеевич

Отец ребёнка: Вьялкин Тимофей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Тимофей Иванович

Смерть
Неизвестно
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