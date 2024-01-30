Смелкова Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмелкова Мария Семеновна

Смелкова Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смелков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.04.1903

Сын: Смелков Павел Николаевич

Отец ребёнка: Смелков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Смелков Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Смелков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.04.1914

Сын: Смелков Христофор Николаевич

Отец ребёнка: Смелков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
10.09.1915

Сын: Смелков Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Смелков Николай Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.