Смелкова Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1903
Отец ребёнка: Смелков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Смелков Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Смелков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.04.1914
Сын: Смелков Христофор Николаевич
Отец ребёнка: Смелков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.09.1915
Сын: Смелков Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Смелков Николай Дмитриевич
Смерть
Неизвестно