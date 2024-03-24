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Фофанов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1971

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1971

Отец: Фофанов Николай

Мать: Фофанова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
07.10.1993

Дочь: Осипович Виктория Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фофанов Николай Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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