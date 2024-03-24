Фофанов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1971
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1971
Отец: Фофанов Николай
Рождение ребёнка
07.10.1993
Дочь: Осипович Виктория Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фофанов Николай Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности