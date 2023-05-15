Кирпичева (Лебедева) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирпичева (Лебедева) Агафья Ивановна

Кирпичева (Лебедева) Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лякуткина Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Кирпичев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирпичев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Кирпичев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирпичев Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Кирпичев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирпичева Елена Васильевна

Отец ребёнка: Кирпичев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирпичева Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Кирпичев Василий

Рождение ребёнка
28.02.1914

Дочь: Швецова (Кирпичева) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Кирпичев Василий

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.