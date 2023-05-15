Кирпичева (Лебедева) Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лякуткина Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Кирпичев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирпичев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Кирпичев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирпичев Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Кирпичев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирпичева Елена Васильевна
Отец ребёнка: Кирпичев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирпичева Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Кирпичев Василий
Рождение ребёнка
28.02.1914
Дочь: Швецова (Кирпичева) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Кирпичев Василий
Смерть
Неизвестно