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(Добротин) Наталия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Неизвестно Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Неизвестно Афанасий Егорович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Добротин Филипп Афанасьев

Отец ребёнка: Неизвестно Афанасий Егорович

Добротин Филипп Афанасьевич (1782 — 1848) Родился в семье дьячка села Никольского-Троицкого Романов-Борисоглебского уезда Афанасия Егоровича. Священник села Коприна Рыбинского уезда. Умер 28 апреля 18... Показать все
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Добротин) Ирина Афанасьевич

Отец ребёнка: Неизвестно Афанасий Егорович

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Добротин) Екатерина Афанасьевна

Отец ребёнка: Неизвестно Афанасий Егорович

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Остроумова) Прасковья Афанасьевна

Отец ребёнка: Неизвестно Афанасий Егорович

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