(Добротин) Наталия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Неизвестно Петр Афанасьевич
Отец ребёнка: Неизвестно Афанасий Егорович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Добротин Филипп Афанасьев
Отец ребёнка: Неизвестно Афанасий Егорович
Добротин Филипп Афанасьевич (1782 — 1848) Родился в семье дьячка села Никольского-Троицкого Романов-Борисоглебского уезда Афанасия Егоровича. Священник села Коприна Рыбинского уезда. Умер 28 апреля 18... Показать все
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Добротин) Ирина Афанасьевич
Отец ребёнка: Неизвестно Афанасий Егорович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Добротин) Екатерина Афанасьевна
Отец ребёнка: Неизвестно Афанасий Егорович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Остроумова) Прасковья Афанасьевна
Отец ребёнка: Неизвестно Афанасий Егорович