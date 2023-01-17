Калбесина (Петрова) (Трегубова (Олешина)) Ульяна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калбесина (Петрова) (Трегубова (Олешина)) Ульяна Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811

Отец: Трегубов (олешин) Алексей Данилов

Мать: Трегубова (олешина) Татьяна

Бракосочетание
11.02.1831

Муж: Калбесин (петров) Иван Михайлов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Со стороны жениха Онагожь Села казенныя крестьяне Александра Козминъ Горбуновъ, Алексей Леонтьевъ, Гаврила Демитревъ Дыбинъ; Со стороны невесты Радионъ Яковлевъ Добряковъ, Алексей Матвеевъ Глазуновъ, ... Показать все
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Калбесин (петров) Иван Михайлов

Рождение ребёнка
22.07.1836

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Калбесин (петров) Иван Михайлов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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