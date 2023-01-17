Калбесина (Петрова) (Трегубова (Олешина)) Ульяна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811
Бракосочетание
11.02.1831
Со стороны жениха Онагожь Села казенныя крестьяне Александра Козминъ Горбуновъ, Алексей Леонтьевъ, Гаврила Демитревъ Дыбинъ; Со стороны невесты Радионъ Яковлевъ Добряковъ, Алексей Матвеевъ Глазуновъ, ... Показать все
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Калбесин (петров) Иван Михайлов
Рождение ребёнка
22.07.1836
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Калбесин (петров) Иван Михайлов
Смерть
Неизвестно