Коленкин Николай Иванович
Место рожденияд. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Дата рождения1927
Дата смерти1963
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
1950
Сын: Коленкин Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Коленкина Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
23.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коленкина Екатерина Михайловна
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Дзержинск, Нижегородская область, Россия
Смерть
1963
г. Дзержинск, Нижегородская область, Россия