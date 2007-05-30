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Коленкин Николай Иванович

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Место рождения

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

1927

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Коленкин Иван Иванович

Мать: Коленкина Павлина Михайловна

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
1950

Сын: Коленкин Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Коленкина Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
23.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коленкина Екатерина Михайловна

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коленкина Екатерина Михайловна

Место жительства
Неизвестно
г. Дзержинск, Нижегородская область, Россия
Смерть
1963
г. Дзержинск, Нижегородская область, Россия
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