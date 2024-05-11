Янков Вадим Анатольевич
мужской, родился 01.02.1935, Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
умер 11.03.2024, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Сармакешева (Сармакешева) Наталья Семёновна06.01.1939 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Упоминание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1960
Рождение ребёнка
01.02.1962
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.10.1969
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.07.1972
Скрыто настройками приватности
Смерть
11.03.2024