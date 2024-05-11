Янков Вадим Анатольевич 01.02.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Янков Вадим Анатольевич

Автор
АД
Добровольский А.

мужской, родился 01.02.1935, Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

умер 11.03.2024, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Сармакешева (Сармакешева) Наталья Семёновна06.01.1939 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

Упоминание
Неизвестно

Википедия | https://ru.wikipedia.org/wiki/Янков,_Вадим_Анатольевич

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Около 1960

Жена: Сармакешева (Сармакешева) Наталья Семёновна

Список политзаключенных СССР. Выпуск 6 | По состоянию на 30.10.1984. — Брюссель, 1984 | стр. 247

Рождение ребёнка
01.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сармакешева (Сармакешева) Наталья Семёновна

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сармакешева (Сармакешева) Наталья Семёновна

Москва, город федерального значения Москва
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сармакешева (Сармакешева) Наталья Семёновна

Москва, город федерального значения Москва
Скрыто настройками приватности
Смерть
11.03.2024
Москва, город федерального значения Москва

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