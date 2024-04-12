Садокова Августа Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Бракосочетание
Около 1855
Рождение ребёнка
17.12.1859 ст.
Дочь: Садокова Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Садоков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
13.12.1863 ст.
Дочь: Садокова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Садоков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
30.12.1864 ст.
Сын: Садоков Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Садоков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
26.03.1867 ст.
Дочь: Садокова Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Садоков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
12.02.1869 ст.
Сын: Садоков Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Садоков Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно