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Садокова Августа Ивановна

Место рождения

Вильнюс, Литовская ССР

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Вильнюс, Литовская ССР
Бракосочетание
Около 1855

Муж: Садоков Алексей Иванович

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
17.12.1859 ст.

Дочь: Садокова Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Садоков Алексей Иванович

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
13.12.1863 ст.

Дочь: Садокова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Садоков Алексей Иванович

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
30.12.1864 ст.

Сын: Садоков Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Садоков Алексей Иванович

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
26.03.1867 ст.

Дочь: Садокова Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Садоков Алексей Иванович

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
12.02.1869 ст.

Сын: Садоков Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Садоков Алексей Иванович

Вильнюс, Литовская ССР
Смерть
Неизвестно
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