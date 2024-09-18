Белянин Иван Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Белянин Тимофей Самуилов
Мать: Белянина ?
Бракосочетание
29.10.1904
Рождение ребёнка
15.10.1905
Мать ребёнка: Белянина (Моисеева (?)) Иустина Михайлова
Рождение ребёнка
02.04.1908
Дочь: (Белянина) Мария Иванова
Мать ребёнка: Белянина (Моисеева (?)) Иустина Михайлова
Рождение ребёнка
12.05.1910
Мать ребёнка: Белянина (Моисеева (?)) Иустина Михайлова
Рождение ребёнка
04.07.1911
Мать ребёнка: Белянина (Моисеева (?)) Иустина Михайлова
Смерть
Неизвестно