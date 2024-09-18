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Белянин Иван Тимофеев

Место рождения

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Белянин Тимофей Самуилов

Мать: Белянина ?

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
29.10.1904

Жена: Белянина (Моисеева (?)) Иустина Михайлова

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
15.10.1905

Сын: Белянин Андрей Иванов

Мать ребёнка: Белянина (Моисеева (?)) Иустина Михайлова

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
02.04.1908

Дочь: (Белянина) Мария Иванова

Мать ребёнка: Белянина (Моисеева (?)) Иустина Михайлова

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
12.05.1910

Сын: Белянин Александр Иванов

Мать ребёнка: Белянина (Моисеева (?)) Иустина Михайлова

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
04.07.1911

Сын: Белянин Сергей Иванов

Мать ребёнка: Белянина (Моисеева (?)) Иустина Михайлова

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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