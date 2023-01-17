Тулаева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулаева Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

15.08.1983

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1939

Дочь: Жиленко Мария Николаевна

Отец ребёнка: Тулаев Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
24.09.1943

Дочь: Тихомирова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Тулаев Николай Матвеевич

Гавриловское, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.02.?

Дочь: Разина Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Тулаев Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
01.04.?

Дочь: Ершова Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Тулаев Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулаев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Тулаев Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулаев Борис Николаевич

Отец ребёнка: Тулаев Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулаев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Тулаев Николай Матвеевич

Смерть
15.08.1983
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