Тулаева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти15.08.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1939
Дочь: Жиленко Мария Николаевна
Отец ребёнка: Тулаев Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
24.09.1943
Дочь: Тихомирова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Тулаев Николай Матвеевич
Гавриловское, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.02.?
Дочь: Разина Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Тулаев Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
01.04.?
Дочь: Ершова Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Тулаев Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тулаев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Тулаев Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тулаев Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тулаев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Тулаев Николай Матвеевич
Смерть
15.08.1983