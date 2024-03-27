Сабиров Калимулла
Место рожденияс. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.
Дата рождения19.01.1924
Дата смерти1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1924
Отец: Сабиров Абидулла
Мать: Сарвяр
с. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
14.02.1963
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сабирова Сания
Военная награда
Неизвестно
Сабиров Калимула гв. сержант В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1924 Место призыва Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н Воинская часть 27 гв. мсбр ( 27 гв. мсбр ) Дата поступления на службу __.10.1942 Наименование награды Медаль «За боевые заслуги» Номер фонда ист. информации 33 Номер описи ист. информации 690155 Номер дела ист. информации 6773 Архив ЦАМО
Сабиров Калимулла Абдулович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1924 Горьковская обл., Петряксинский р-н, д. Н.-Мочалей. Юбилейная картотека
Смерть
1998