Сабиров Калимула гв. сержант В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1924 Место призыва Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н Воинская часть 27 гв. мсбр ( 27 гв. мсбр ) Дата поступления на службу __.10.1942 Наименование награды Медаль «За боевые заслуги» Номер фонда ист. информации 33 Номер описи ист. информации 690155 Номер дела ист. информации 6773 Архив ЦАМО

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