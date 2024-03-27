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Сабиров Калимулла

Место рождения

с. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.

Дата рождения

19.01.1924

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1924

Отец: Сабиров Абидулла

Мать: Сарвяр

с. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
14.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сабирова Сания

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сабирова Сания

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сабирова Сания

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сабирова Сания

Военная награда
Неизвестно
Сабиров Калимула гв. сержант В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1924 Место призыва Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н Воинская часть 27 гв. мсбр ( 27 гв. мсбр ) Дата поступления на службу __.10.1942 Наименование награды Медаль «За боевые заслуги» Номер фонда ист. информации 33 Номер описи ист. информации 690155 Номер дела ист. информации 6773 Архив ЦАМО
Сабиров Калимулла Абдулович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1924 Горьковская обл., Петряксинский р-н, д. Н.-Мочалей. Юбилейная картотека
Смерть
1998
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