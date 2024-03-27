Reinikkala Malakias Benjaminpoika
Место рожденияReinikkala, Koskelanjoki, Virolahti, Finland
Дата рождения04.09.1809
Дата смерти02.06.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1809
Reinikkala, Koskelanjoki, Virolahti, Finland
Рождение ребёнка
20.02.1845
Сын: Reinikkala/ Ojala Rietu Ojala/
Мать ребёнка: Reinikkala Philippiina
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Reinikkala Philippiina
Работа или профессия
Неизвестно
фермер
Смерть
02.06.1869
Reinikkala, Virolahti, Finland