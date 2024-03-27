Reinikkala Malakias Benjaminpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиReinikkala Malakias Benjaminpoika

Reinikkala Malakias Benjaminpoika

Место рождения

Reinikkala, Koskelanjoki, Virolahti, Finland

Дата рождения

04.09.1809

Дата смерти

02.06.1869

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1809

Отец: Reinikkala Benjamin Petterinpoika

Мать: Reinikkala. Helena Matintytär

Reinikkala, Koskelanjoki, Virolahti, Finland
Рождение ребёнка
20.02.1845

Сын: Reinikkala/ Ojala Rietu Ojala/

Мать ребёнка: Reinikkala Philippiina

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Reinikkala Philippiina

Работа или профессия
Неизвестно
фермер
Смерть
02.06.1869
Reinikkala, Virolahti, Finland
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close