Березин Иван Ерофеевич
Место рождения
Дата рождения07.04.1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1792
восприемники: оружейник Елисей Тарасов Бривин и оружейница Анна Ивановна Копылова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Березина Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
08.05.1821
Дочь: Березина Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Березина Любовь Ивановна
Восприемники: Иван Стефанов Березин и мещанская вдова Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.06.1824
Мать ребёнка: Березина Любовь Ивановна
Восприемники: оружейник Иван Ерофеевич Березин 2 и мещанка Наталья Тимофеевна Баташева
Рождение ребёнка
05.08.1827
Дочь: Березина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Березина Любовь Ивановна
Восприемники: оружейник Павел Адрианов Пушкин и оружейница матрона родионовна пушкина
Рождение ребёнка
05.10.1831
Сын: Березин Александр Иванович
Мать ребёнка: Березина Любовь Ивановна
Восприемники: оружейник Иван Егофеевич Березин II и Тульского мещанина Федора Ивановича Баташева жена наталия Тимофеевна
Рождение ребёнка
19.10.1834
Сын: Березин Александр Иванович
Мать ребёнка: Березина Любовь Ивановна
Смерть
Неизвестно