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Березин Иван Ерофеевич

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

07.04.1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1792

Отец: Березин Ерофей Стефанович

Мать: Березина Параскева Тимофеевна

Тула, город Тула, Тульская область
восприемники: оружейник Елисей Тарасов Бривин и оружейница Анна Ивановна Копылова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березина Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
08.05.1821

Дочь: Березина Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Березина Любовь Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Восприемники: Иван Стефанов Березин и мещанская вдова Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.06.1824

Сын: Березин Петр Иванович

Мать ребёнка: Березина Любовь Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Восприемники: оружейник Иван Ерофеевич Березин 2 и мещанка Наталья Тимофеевна Баташева
Рождение ребёнка
05.08.1827

Дочь: Березина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Березина Любовь Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Восприемники: оружейник Павел Адрианов Пушкин и оружейница матрона родионовна пушкина
Рождение ребёнка
05.10.1831

Сын: Березин Александр Иванович

Мать ребёнка: Березина Любовь Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Восприемники: оружейник Иван Егофеевич Березин II и Тульского мещанина Федора Ивановича Баташева жена наталия Тимофеевна
Рождение ребёнка
19.10.1834

Сын: Березин Александр Иванович

Мать ребёнка: Березина Любовь Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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