Шабанов Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабанов Василий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Хапчеранга, Кыринский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
04.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Хапчеранга, Кыринский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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