Гирина Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гирина Мария Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1892 и 1894 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1911

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Гирин Иван

Рождение ребёнка
?.03.1917

Сын: Гирин Василий

Отец ребёнка: Гирин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гирин Иван

Смерть
Неизвестно
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