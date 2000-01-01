Гирина Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1911
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Гирин Иван
Рождение ребёнка
?.03.1917
Сын: Гирин Василий
Отец ребёнка: Гирин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гирин Иван
Смерть
Неизвестно