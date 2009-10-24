Бронников Евгений Иванович
Место рождения
Дата рождения25.02.1937
Дата смерти24.10.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бронникова (Бердникова) Зинаида Алексеевна
Большой Рой, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
24.10.2009