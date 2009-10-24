Бронников Евгений Иванович 25.02.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бронников Евгений Иванович

Место рождения

Шунгупур, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

25.02.1937

Дата смерти

24.10.2009

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1937

Отец: Бронников Иван Андреевич

Мать: Бронникова (Бахтина) Надежда Михайловна

Шунгупур, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бронникова (Бердникова) Зинаида Алексеевна

Рождение ребёнка
02.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бронникова (Бердникова) Зинаида Алексеевна

Большой Рой, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
24.10.2009

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