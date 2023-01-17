Стрелков Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрелков Александр Александрович

Стрелков Александр Александрович

avatar

Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

05.03.1903

Дата смерти

11.10.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1922 по 1977
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
11.10.1977
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close