Стрелков Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения05.03.1903
Дата смерти11.10.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1922 по 1977
Смерть
11.10.1977