Корнатовская Жена корнатовского
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Корнатовский Иван Михайлович
Отец ребёнка: Корнатовский Михаил
ГЕВ Г.3 1903, № 1
Рождение ребёнка
1846
Сын: Корнатовский Степан Михайлович
Отец ребёнка: Корнатовский Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнатовский Михаил
Смерть
Неизвестно