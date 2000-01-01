Корнатовская Жена корнатовского — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнатовская Жена корнатовского

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Корнатовский Иван Михайлович

Отец ребёнка: Корнатовский Михаил

ГЕВ Г.3 1903, № 1
Рождение ребёнка
1846

Сын: Корнатовский Степан Михайлович

Отец ребёнка: Корнатовский Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнатовский Михаил

Смерть
Неизвестно
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