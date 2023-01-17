Тарасова (Головченко) Татьяна Альбертовна
Место рожденияСССР, КазССР, Семипалатинская область, г. Аягуз
Дата рождения12.01.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1958
СССР, КазССР, Семипалатинская область, г. Аягуз
Бракосочетание
08.06.1985
Рождение ребёнка
02.03.1986
Отец ребёнка: Тарасов Сергей Геннадьевич
Рождение ребёнка
04.03.1988
Дочь: Halverson Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Тарасов Сергей Геннадьевич
Иммиграция
2000
Canada, Toronno