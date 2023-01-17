Тарасова (Головченко) Татьяна Альбертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Головченко) Татьяна Альбертовна

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Место рождения

СССР, КазССР, Семипалатинская область, г. Аягуз

Дата рождения

12.01.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1958

Отец: Головченко Альберт Александрович

Мать: Головченко Валентина Александровна

СССР, КазССР, Семипалатинская область, г. Аягуз
Бракосочетание
08.06.1985

Муж: Тарасов Сергей Геннадьевич

Троицк, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.03.1986

Сын: Тарасов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Тарасов Сергей Геннадьевич

Троицк, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.03.1988

Дочь: Halverson Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Тарасов Сергей Геннадьевич

Троицк, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Иммиграция
2000
Canada, Toronno
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