Салихов Данияр Данисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салихов Данияр Данисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.2016

Пол

Мужской

Отец

1984 г.р.

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.2016

Отец: Салихов Данис Наилевич

Мать: Салихова Эльвира Ильдаровна

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