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Наталья Иванова

Место рождения

Кривцово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривцово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
07.02.1910 ст.

Муж: Пудов Степан Андреевич

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1912 ст.

Сын: Пудов Василий Степанович

Отец ребёнка: Пудов Степан Андреевич

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
сестра Мария -близнец умерла 4.04.1912
Рождение ребёнка
18.09.1915

Сын: Пудов Александр Степанович

Отец ребёнка: Пудов Степан Андреевич

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1917

Сын: Пудов Нколай Степанович

Отец ребёнка: Пудов Степан Андреевич

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Воспреемник -Иван Андреев Пудов, той же деревни крестьянский сын
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Пудов Иван Степанович

Отец ребёнка: Пудов Степан Андреевич

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно
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