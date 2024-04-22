Наталья Иванова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
07.02.1910 ст.
Рождение ребёнка
20.08.1912 ст.
Отец ребёнка: Пудов Степан Андреевич
сестра Мария -близнец умерла 4.04.1912
Рождение ребёнка
18.09.1915
Сын: Пудов Александр Степанович
Отец ребёнка: Пудов Степан Андреевич
Рождение ребёнка
24.02.1917
Отец ребёнка: Пудов Степан Андреевич
Воспреемник -Иван Андреев Пудов, той же деревни крестьянский сын
Рождение ребёнка
Около 1923
Отец ребёнка: Пудов Степан Андреевич
Смерть
Неизвестно