Чуйкин Михаил Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Чуйкин Егор Нилович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Андрианова Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Чуйкина Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
17.04.1941
Дочь: Морозова Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Чуйкина Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чуйкина Анастасия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942