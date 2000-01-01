Чуйкин Михаил Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуйкин Михаил Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Чуйкин Егор Нилович

Мать: Чуйкина Федосья Федоровна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Андрианова Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Чуйкина Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
17.04.1941

Дочь: Морозова Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Чуйкина Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуйкин Борис Михайлович

Мать ребёнка: Чуйкина Анастасия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуйкина Анастасия Михайловна

Смерть
1942
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