Куклева Екатерина Васильевна
женский, родилась 08.08.1947
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1947
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
1976
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.08.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
1981
Муж: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности