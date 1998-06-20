Шатилов Геннадий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатилов Геннадий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шатилов Михаил Сергеевич

Мать: Шатилова Прасковья Николаевна

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