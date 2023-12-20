Привалова (Степанькова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Привалова (Степанькова) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степаньков Илларион

Мать: Степанькова (Козлова) Секлетинья

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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