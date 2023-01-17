Ширшева Анна Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширшева Анна Кондратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Ширшев Климентий Кириллович

Отец ребёнка: Ширшев Кирилл Семенович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1743

Сын: Ширшев Козма Кириллович

Отец ребёнка: Ширшев Кирилл Семенович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1745

Сын: Ширшев Федор Кириллович

Отец ребёнка: Ширшев Кирилл Семенович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Матрона Кирилловна

Отец ребёнка: Ширшев Кирилл Семенович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширшев Кирилл Семенович

Место жительства
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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