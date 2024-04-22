Кузьмин Николай Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмин Николай Ермолаевич

Кузьмин Николай Ермолаевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

23.11.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1916

Отец: Кузьмин Ермолай Ильич

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.11.1937

Дочь: Новосельская Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Кузьмина Надежда Никифоровна

Рождение ребёнка
21.10.1941

Дочь: Герасименко Людмила Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Алма-Ата, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close