Кузьмин Николай Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения23.11.1916
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1916
Отец: Кузьмин Ермолай Ильич
Рождение ребёнка
14.11.1937
Дочь: Новосельская Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Кузьмина Надежда Никифоровна
Рождение ребёнка
21.10.1941
Дочь: Герасименко Людмила Николаевна
Алма-Ата, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)