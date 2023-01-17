Показаньева Дарья Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1908
Дочь: Садчикова Зинаида Алесандровна
Отец ребёнка: Показаньев Александр Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Показаньева Мария Александровна
Отец ребёнка: Показаньев Александр Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Показаньев Иван
Отец ребёнка: Показаньев Александр Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Показаньев Петр Александрович
Отец ребёнка: Показаньев Александр Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Показаньев Василий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно