Показаньева Дарья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Показаньева Дарья Дмитриевна

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Место рождения

Щелкун, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Щелкун, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.10.1908

Дочь: Садчикова Зинаида Алесандровна

Отец ребёнка: Показаньев Александр Терентьевич

Щелкун, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Показаньева Мария Александровна

Отец ребёнка: Показаньев Александр Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Показаньев Иван

Отец ребёнка: Показаньев Александр Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Показаньев Петр Александрович

Отец ребёнка: Показаньев Александр Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Показаньев Александр Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Показаньев Василий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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