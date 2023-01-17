Самуйлова Мелания Димитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самуйлова Мелания Димитриева

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Место рождения

Бубново, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бубново, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
1903

Муж: Самуйлов Евфимий Самуйлович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Самойлов Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Самуйлов Евфимий Самуйлович

Плоская, Хотьковская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1907

Сын: Самойлов Николай Ефимович

Отец ребёнка: Самуйлов Евфимий Самуйлович

Плоская, Хотьковская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1915

Сын: Самуилов Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Самуйлов Евфимий Самуйлович

Плоская, Хотьковская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1921

Сын: Самойлов Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Самуйлов Евфимий Самуйлович

Плоская, Хотьковская волость, Сычевский уезд
Смерть
Неизвестно
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