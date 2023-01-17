Самуйлова Мелания Димитриева
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1903
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Самуйлов Евфимий Самуйлович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Самойлов Николай Ефимович
Отец ребёнка: Самуйлов Евфимий Самуйлович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Самуилов Алексей Ефимович
Отец ребёнка: Самуйлов Евфимий Самуйлович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Самойлов Дмитрий Ефимович
Отец ребёнка: Самуйлов Евфимий Самуйлович
Смерть
Неизвестно